El Hadary, 'nonno' calcio sogna esordio

ROMA, 24 GIU - Esaam El-Hadary a un passo dal record. Il 45enne portiere, finora 'dodicesimo' di El-Shennawy nell'Egitto già eliminato, dovrebbe giocare domani contro l'Arabia Saudita, diventando il calciatore più anziano (è nato a gennaio del 1973) ad aver messo piede in campo in un Mondiale. La sua presenza in conferenza stampa a fianco del ct Hector Cuper lascia pensare che giocherà, anche se lo stesso Cuper non ha voluto fornire indicazioni, così come non le ha date su Salah. "Non so se domani 'Momo' sarà in campo - ha detto Cuper - e comunque, anche se lui è un grandissimo attaccante, a me da allenatore non piace che una squadra dipenda da un solo giocatore. Se rimarrò alla guida dell'Egitto? Ancora non posso dirlo".