Vaticano chiama esperti mondiali, focus su bioetica

CITTA' DEL VATICANO, 24 GIU - Scienziati di tutto il mondo da domani saranno in Vaticano per parlare di "Bioetica Globale", tema al centro dei lavori dell'Assemblea della Pontificia Accademia per la Vita fino al 27 giugno. "Abbiamo bisogno di sviluppare una comprensione profonda della vita umana che ha i suoi inizi nella relazione generativa tra uomo e donna" ha detto monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pav, spiegando il senso dell'assise. Il convegno di domani, che vedrà tra i suoi primi appuntamenti l'incontro con Papa Francesco, è stato anticipato oggi da una sessione con i giovani ricercatori dell'Accademia. Con loro Paglia ha richiamato alla necessità di rimettere al centro dei grandi momenti di confronto, l'uomo. Se le potenze mondiali sono infatti arrivate a comprendere la necessità di tutelare il pianeta come "casa comune", la stessa considerazione manca invece per la "famiglia umana", ha sottolineato Paglia, il cui sogno è una Conferenza internazionale su questo tema.