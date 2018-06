Tennis: Federer ko in finale ad Halle

ROMA, 24 GIU - Roger Federer manca il 99/o successo in carriera ed è costretto a restituire a Rafa Nadal il primato in classifica. Il campione svizzero non è infatti riuscito a confermare il titolo del 2017 ad Halle, in Germania, e si vede così di nuovo scavalcato dallo spagnolo, una settimana dopo il sorpasso avvenuto grazie al successo a Stoccarda (il 98esimo in carriera). Alla sua dodicesima finale in sedici partecipazioni al torneo tedesco lo svizzero, numero uno del seeding e campione in carica, ha ceduto con il punteggio di 7-6(7) 3-6 6-2, in due ore e sei minuti, al croato Borna Coric, numero 34 Atp, al secondo titolo in carriera.