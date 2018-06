Migranti: ministro Malta, da Italia 'vera disumanità'

LA VALLETTA, 24 GIU - "Fino a quando la nave Lifeline è stata nella zona SAR (area di soccorso di competenza di ciascun Paese, ndr) della Libia e vicino all'Italia (Lampedusa), solo silenzio da parte di Danilo Toninelli. Poi se ne è accorto all'improvviso quando la nave ha attraversato la SAR di Malta. Perché non sono stati messi in porto subito dall'Italia come sta chiedendo a Malta? Questa è la vera disumanità". Lo scrive in italiano su Twitter il ministro dell'Interno maltese Michael Farrugia, replicando alle parole dei giorni scorsi del ministro dei trasporti Toninelli. Il quale ha risposto: "Ricordo al ministro dell'Interno maltese che l'Italia non coordinava l'operazione #Lifeline. In più negli ultimi 4 anni la nostra Guardia Costiera ha salvato nel Mediterraneo ben 600mila vite umane. Molte di più di Malta e di tutti gli altri Paesi Ue. Ora mi dica chi è disumano?".