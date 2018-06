Benzina: Di Maio,prepariamo rinvio a gennaio e-fattura

ROMA, 24 GIU - "Stiamo predisponendo il rinvio al primo gennaio 2019 dell'obbligo di fatturazione elettronica per le vendite di carburanti ai soggetti con partita IVA. Questa categoria si è trovata ad essere prescelta per "sperimentare", in anticipo su tutte le altre, l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica", è quanto afferma il Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio. "Nei prossimi giorni vogliamo avviare un tavolo tecnico al Mise con le federazioni dei gestori per scongiurare lo sciopero annunciato e per sviscerare il problema" ha aggiunto.(ANSA).