Mondiali: 31 anni Messi, assist Antonella "Auguri amore mio"

ROMA, 24 GIU - Leo Messi compie oggi 31 anni e il compleanno cade questa volta non proprio in un momento facile per la stella argentina, finita al centro di polemiche e liti dopo il brutto ko contro la Croazia. Ci ha pensato però sua moglie, Antonella Roccuzzo, a rendere questa giornata meno triste e problematica per la 'Pulce', per via delle diatribe interne allo spogliatoio e in vista della delicatissima partita contro la Nigeria, martedì sera. Antonella, insieme ai figli Thiago, Mateo e Ciro, ha voluto rendere pubblici gli auguri e l'amore per il marito anche via social, consapevole forse di potergli dare una spinta in più per superare il momento difficile in campo: "Felice compleanno Amor - ha scritto - ti vogliamo tanto bene !!! Grazie per avermi reso la donna più felice del mondo e per la famiglia che abbiamo formato. Sei il nostro più grande TESORO. Ti auguro di essere felice oggi e SEMPRE, amore", accompagnando il tutto con tanti cuoricini.