Al Guggenheim performance ispirata al Calcio Storico

NEW YORK, 23 GIU - Calcio in costume al Guggenheim. Alla vigilia della finale del Calcio Storico Fiorentino in programma domani in Piazza della Signoria, e' andata in scena nella rotonda del museo newyorchese una performance di Shaun Leonardo ispirata alle combattutissime partite tra giocatori dei quartieri fiorentini: Bianchi di Santo Spirito, Rossi di Santa Maria Novella, Verdi di San Giovanni e Azzurri di Santa Croce. Il calcio in costume e' la sintesi primordiale degli sport giocati con la palla e degli sport di contatto: non solo football, ma anche rugby con un pizzico di spirito dei combattimenti tra gladiatori. Con la performance "Primitive games", Leonardo ne ha usato la violenza che nel 2007 ha portato alla sospensione del torneo per navigare i conflitti ideologici del mondo contemporaneo.