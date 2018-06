Elicottero salva turisti in mare Gargano

PESCHICI (FOGGIA), 23 GIU - Dopo essersi tuffati tra onde alte fino a tre metri nel mare di Peschici (Foggia), non riuscendo più a tornare a riva, due turisti svedesi, padre e figlio, e il bagnino che si è precipitato a soccorrerli riuscendo a portarli in salvo sulla scogliera, sono stati recuperati da un elicottero della Guardia costiera. Il velivolo ha dovuto eseguire una manovra di 'hovering', volando a pochi metri dalle rocce, mentre un soccorritore si è calato con un verricello. Il salvataggio è avvenuto località Jalillo. I tre se la sono cavata con tanta paura e qualche graffio. Attirato dalle urla dei turisti che non riuscivano più a nuotare, il bagnino si è tuffato e li ha raggiunti riuscendo ad afferrare il bambino e a metterlo in sicurezza su uno scoglio, dando così la possibilità al padre di trovare riparo su una falesia vicina. Scongiurato l'annegamento, i turisti e il bagnino sono però rimasti intrappolati sugli scogli, da dove sono stati salvati.