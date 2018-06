Mondiali: Corea del Sud-Messico 1-2

ROMA, 23 GIU - Messico batte Corea del Sud 2-1 in un incontro del gruppo F del Mondiale di calcio in Russia, giocato a Rostov. E' la seconda vittoria dopo quella sulla Germania per i nordamericani che salgono a 6 punti in classifica e 'vedono' gli ottavi di finale, mentre la Corea - ancora quota zero - in pratica dice addio al torneo. Un gol per tempo per il Messico, su rigore al 26' con Vela e al 21' con Chicharito, e uno solo, nel recupero, per gli asiatici con l'unica loro stella, l'attaccante del Tottenham Son.