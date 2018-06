In Italia 100 caduti Russia, resa Onori

Cento urne, avvolte nel tricolore, sono state deposte nel Tempio Sacrario di Cargnacco a Pozzuolo del Friuli (Udine), che custodisce le spoglie di migliaia di Caduti durante la Campagna di Russia. Ad accompagnarle altrettanti militari, che hanno sfilato fino portandole a braccia. Prima della tumulazione, una cerimonia religiosa e una militare, celebrate nel piazzale antistante il Sacrario, hanno reso gli Onori solenni. Dei cento Caduti recuperati, sei sono noti e le famiglie oggi hanno partecipato alla funzione, assieme ad autorità civili e militari. La ricerca, il rimpatrio e la definitiva sistemazione dei Caduti sono stati realizzati dal Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti - ente interforze, alle dirette dipendenze del Ministro della Difesa, che si occupa di tutelare e onorare la memoria dei Caduti e di curarne i sepolcreti - in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia a Mosca. Le spoglie sono rientrate in Italia, a Venezia, il 15 maggio, dopo la resa degli Onori militari in Russia.