Fisco: Riscossione spacca minuto,arriva il salta-file

ROMA, 23 GIU - Niente più attese e levatacce per mettersi in coda, magari strappando bigliettini improvvisati. Il fisco, anche quello meno amato perchè gestisce avvisi e cartelle, punta a cancellare i disagi e a rilasciare appuntamenti che spaccano il minuto. E' il nuovo servizio "Non perdere tempo" che l'Agenzia entrate-Riscossione rende operativo da lunedì. Si prenota il 'ticket' on line dal Pc o dallo smartphone: si sceglie così l'orario e la data dell'appuntamento e si ottiene un Qr Code. Poi basta presentarsi in orario per essere chiamati.(ANSA).