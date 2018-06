Salvini, da Conte mani libere vertice Ue

BERLINO, 23 GIU - Il premier Giuseppe Conte ha le "mani libere" al vertice Ue di fine giugno. Lo assicura il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini in un' intervista allo Spiegel. "Io e Luigi Di Maio siamo assolutamente d'accordo con lui. Conte ha il mandato di dire sì o no, di partecipare oppure alzarsi e sparire", afferma. "Noi, il ministero dell'Interno e degli Esteri più il premier abbiamo elaborato un dossier per l'incontro preparatorio di domenica. Ma lui non vola con un incarico a Bruxelles. Lui ha le mani libere, anche di dire no", dichiara il vicepremier.