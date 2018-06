Palagiustizia Bari: Minisci (Anm), Ministero integri decreto

BARI, 23 GIU - "Siamo qui di nuovo dopo 15 giorni e dobbiamo fare i conti con una situazione che è rimasta uguale a quella che abbiamo lasciato. Chiedevamo che fosse ridata dignità alla giustizia barese che si era persa all'interno di quelle tende, chiedevamo lo stato di emergenza. Il decreto è solo una parte del tutto. La soluzione che guardasse soltanto alla celebrazione dei processi era una porzione del problema. La sospensione dei termini è un accessorio rispetto al tema principale. Chiediamo che il provvedimento si integri subito". Così Francesco Minisci, presidente dell'Associazione nazionale magistrati, intervenendo alla riunione straordinaria del parlamentino dell'Anm che si sta tenendo a Bari. Minisci fa riferimento al decreto legge adottato dal Consiglio dei Ministri e da ieri in vigore, che sospende i processi fino al 30 settembre. "Constatiamo che la problematica barese non è stata risolta. Il decreto legge non risolve, anzi aggrava la situazione", ha aggiunto il segretario dell'Anm, Alcide Maritati.