In Sardegna 3.657 richiedenti asilo

CAGLIARI, 23 GIU - In Sardegna, secondo i dati della Regione, sono presenti 3.657 richiedenti asilo. Nei centri di accoglienza (Cas) della provincia di Cagliari ci sono 1.663 ospiti, a Sassari 1.382, a Nuoro 384 e a Oristano 228. In totale in Sardegna i Cas attivi sono 145 (89+3 Centri per minori stranieri non accompagnati in provincia di Cagliari, 32 a Sassari, 11 a Nuoro e 10 ad Oristano). Sono operativi 17 Sprar che attualmente ospitano circa 220 persone (a fronte dei 400 posti a disposizione). I numeri dei migranti nell'Isola sono stati diffusi durante l'evento "Nois. La Sardegna che accoglie 2018. Flussi migratori. Il ruolo della comunicazione nella formazione dell'opinione pubblica", organizzato dall'amministrazione regionale. La Regione, dopo la positiva esperienza dello scorso anno, ha promosso un nuovo bando per i progetti di volontariato sociale rivolti ai richiedenti asilo. Sono state approvate 15 domande (3 comuni e 12 associazioni) con oltre 250 richiedenti asilo coinvolti.