Mondiali: Maradona attacca Sampaoli

ROMA, 23 GIU - "Ho una rabbia dentro il petto che non riesce ad esplodere: quest'Argentina non sa a cosa giocare, non ha soluzioni per nulla, nè a centrocampo nè in difesa nè in attacco": è il duro sfogo di Diego Armando Maradona, che durante la trasmissione 'La mano del Diez' su Telesur ha criticato duramente il ct Jorge Sampaoli, nonostante la vittoria della Nigeria sull'Islanda che lascia aperta all'Argentina la porta della qualificazione agli ottavi di finale. "La gente credeva che Sampaoli risolvesse i problemi con i computer e i droni...".