Incendio distrugge capannoni nel Comasco

COMO, 23 GIU - Un incendio ha quasi completamente distrutto nella notte due capannoni industriali a Carugo, nella Brianza comasca. Le fiamme sono divampate a mezzanotte nel capannone della Mds SRL che si occupa di impianti e linee telefoniche e si sono propagate nella azienda adiacente, la Suomy Motorsport, che produce caschi ed accessori per moto. L'incendio ha gravemente danneggiato 3.500 metri quadrati di capannoni, dichiarati inagibili. Non ci sono stati feriti. Per lo spegnimento sono intervenuti 45 vigili del fuoco con 5 autopompe, sei autobotti e altri mezzi. Sulle cause del rogo stanno indagando i carabinieri e personale dell'Ats di Como.