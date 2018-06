Paura per spari vicino piazza comizio

NAPOLI, 23 GIU - Paura ieri sera a Qualiano, in provincia di Napoli, dove a circa duecento metri da piazza Rosselli, dove era in corso un comizio elettorale, sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco. Secondo la ricostruzione dei carabinieri non ci sarebbe alcun legame tra la sparatoria e il comizio elettorale. E' avvenuto tutto intorno alle ore 22. Era in corso l'intervento elettorale quando alle spalle della piazza due persone a bordo di una moto Transalp e con il volto coperto da caschi integrali hanno esploso diversi colpi d'arma da fuoco: in seguito ai rilievi sono stati trovati cinque bossoli. Le indagini sono in corso anche con l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona.