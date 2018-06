Uccisa a bastonate, ergastolo al marito

RAVENNA, 22 GIU - La corte d'assise di Ravenna ha condannato all'ergastolo il dermatologo Matteo Cagnoni, 53 anni, al processo per l'omicidio pluriaggravato della moglie, la 39enne Giulia Ballestri ammazzata a bastonate la mattina del 16 settembre 2016 in una villa di famiglia da tempo disabitata nel centro della città. L'imputato, in una dichiarazione spontanea oggi, prima dell'ingresso alle 13 in camera di consiglio dei giudici, si era ribadito "innocente", concentrandosi interamente sul rapporto con la defunta moglie, che lui ha detto di avere amato di un amore corrisposto, negando categoricamente che il rapporto, al contrario di quanto sostenuto, fosse improntato alla logica del "taci e sii bella". Cagnoni è stato condannato anche al risarcimento di tutte le parti civili. Novanta giorni per le motivazioni.