Migranti: Italia, Malta apra porto a Lifeline. Isola 'sorda'

ROMA, 22 GIU - Oltre duecento migranti su una nave diretta al versante della speranza nel Mediterraneo, mentre il ministro dell'Interno Salvini risponde che "non possiamo prenderne uno di più" e invoca provocatoriamente l'intervento del "signorino Macron". Con il governo maltese sordo alle richieste di quello italiano, affinché "apra i porti", ed è probabile sponda di un triangolo con Spagna e Francia in allerta. La vicenda della Lifeline è finora il deja-vu del caso dell'Aquarius, la nave di un'altra ong che è approdata qualche giorno fa a Valencia. Ma stavolta il capolinea del viaggio dei circa 240 migranti a bordo potrebbe essere un porto italiano. Non sarà comunque un'accoglienza facile. Matteo Salvini e il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, che parlano di "nave fuorilegge", hanno ribadito il sequestro dell'imbarcazione se dovesse approdare in Italia. Un'ipotesi, quest'ultima, che con il passare delle ore sembra sempre più probabile. (ANSA).