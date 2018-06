ArtCity, d'estate il museo è tutto uno spettacolo

ROMA, 22 GIU - Le olearie di Urbano VIII appena restaurate a Castel Sant'Angelo, il Belvedere e i sottotetti di Palazzo Venezia, e poi mostre, incontri, spettacoli e rassegne appena cala il sole, come Musica al Vittoriano. Saranno oltre 150 le iniziative che accompagneranno romani e turisti per tutta l'estate grazie alla seconda edizione di ArtCity, in programma dal 26 giugno all'11 novembre in 46 musei e luoghi di cultura di Roma e Lazio. Realizzata dal Polo Museale del Lazio, la manifestazione, forte delle quasi 600 mila persone coinvolte nel 2017, non cambia formula: un cartellone ricco e di qualità, capace di spaziare dalla musica al teatro, dall'arte all'architettura, dalla letteratura alla danza all'audiovisivo, che unisce alla tutela dei luoghi storici e al rigore scientifico anche un approccio originale, appetibile per ogni pubblico. Per partecipare alle iniziative basta acquistare il biglietto del museo (dove questo non fosse previsto, l'accesso è libero fino a esaurimento posti).