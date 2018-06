Unhcr, oltre mille morti in mare nel 2018

ROMA, 22 GIU - Gli ultimi naufragi al largo della Libia hanno portato il bilancio delle vittime lungo la rotta del Mediterraneo centrale ad oltre mille nel 2018, un numero "scioccante" per l'Unhcr, che sollecita una "azione internazionale urgente" per i salvataggi in mare. "Considerando che siamo all'inizio della stagione estiva, si prevede che aumenterà il numero di rifugiati e migranti che tenteranno di attraversare il mar Mediterraneo", afferma in una nota l'Agenzia dell'Onu con base a Ginevra.