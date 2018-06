Matisse-Picasso, emulazione e rivalità in Costa azzurra

NIZZA (FRANCIA), 22 GIU - Un gioco di specchi, una rivalità, un'amicizia e la sfida dell'emulazione: apre domani a Nizza, al Museo Matisse, una delle mostre più attese della stagione, "Matisse e Picasso, la commedia del modello", un titolo ispirato a una definizione dell'arte pittorica del poeta Louis Aragon. La mostra è allestita nel prestigioso museo dedicato a Matisse a Nizza, impreziosito dalla donazione del nipote del pittore, Henri Matisse, la "Piscina", capolavoro in ceramica installato in una delle sale al piano terra. L'importanza dell'evento - che fa parte del programma culturale internazionale Picasso-Mediterranée - è stata sancita anche dallo stato francese, che ha elevato la mostra al rango di "Esposizione di interesse nazionale". "Per la prima volta - ha detto il sindaco di Nizza Christian Estrosi inaugurando la mostra - la nostra città dedica una grande mostra a Picasso, a poche decine di metri dall'atelier di Matisse, dove, negli anni Quaranta, Picasso si recava regolarmente in visita dall'amico e rivale".