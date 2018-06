Siria: Merkel a Beirut,focus su profughi

(ANSAmed) - BEIRUT, 22 GIU - La cancelleria tedesca Angela Merkel ha detto oggi a Beirut, dove si trova in visita da ieri sera, che "la Germania intende contribuire per trovare una soluzione per la crisi siriana in modo che i profughi possano tornare al loro paese quando le condizioni lo permetteranno". Citata dai media libanesi dopo una conferenza stampa congiunta col premier incaricato libanese Saad Hariri, Merkel ha ribadito l'intenzione della Germania di "rimanere a fianco del Libano", e di continuare a sostenere economicamente il paese dei Cedri che dal 2011 ospita oltre un milione di profughi siriani.