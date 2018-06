Mondiali: Murray scherza, rabbia Monaco

LONDRA, 22 GIU - Scambio di ironie, con insulto, tra il tennista scozzese Andy Murray e due colleghi argentini presenti ieri sera alla disfatta dell'Albiceleste contro la Croazia. Prima del fischio d'inizio allo stadio di Nizhny Novgorod, Juan Monaco ha pubblicato sul suo profilo Twitter un selfie che lo ritraeva in tribuna al fianco di Diego Schwartzman, n.11 del ranking mondiale, con indosso la maglia dell'Argentina. "Vamos Argentina", il suo commento alla foto. Murray ha atteso la conclusione dell'incontro per scatenare la sua perfida ironia: "Siete contenti di aver viaggiato fin là per tutto questo?", con esplicito riferimento alla netta sconfitta di Messi e compagni. Non si è fatta attendere la replica stizzita di Monaco, affidata allo stesso social network: un eloquente emoticon, raffigurante un dito medio, che ha definitivamente chiuso la conversazione.