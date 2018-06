Saviano: Orlando, Salvini inaccettabile

ROMA, 22 GIU - "Quella di Salvini è una posizione inaccettabile. È uno strano paese quello in cui un ministro degli Interni ritiene di dover cominciare il proprio lavoro attaccando Saviano e non la mafia". Lo dice l'ex ministro della Giustizia Andrea Orlando a Circo Massimo, su Radio Capital, sottolineando come "finora Salvini non abbia assunto neanche un provvedimento. Si è limitato a tweet, dichiarazioni e prese di posizione simboliche".