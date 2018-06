Piazza S.Carlo, chiesto giudizio sindaca

TORINO, 22 GIU - La procura di Torino ha chiesto il rinvio giudizio della sindaca Chiara Appendino e di altri 14 indagati nell'inchiesta sulla sera del 3 giugno 2017 in piazza San Carlo dove, durante la proiezione sul maxischermo della finale di Champions League, ondate di panico tra la folla provocarono oltre 1.500 feriti e la morte di una donna. Si procede per i reati di disastro lesioni e omicidio colposo. L'indagine riguarda le modalità con cui fu organizzato e gestito l'evento di piazza. La richiesta di giudizio riguarda fra gli altri anche l'ex Capo di Gabinetto della sindaca, Paolo Giordana, e l'allora questore Angelo Sanna. La tesi della procura, confortata da una consulenza tecnica dell'architetto Mauro Esposito, è che la serata non fu organizzata in maniera ottimale e che avrebbe dovuto essere annullata. A scatenare il caos, secondo un'indagine parallela della polizia, fu un gruppo di giovani scippatori che spruzzano spray al peperoncino tra la gente. Contro di loro, al momento, si procede separatamente.