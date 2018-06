Migranti: inchiesta su abusi a minori in centro Virginia

WASHINGTON, 21 GIU - Il governatore della Virginia, il democratico Ralph Northam, ha annunciato via Twitter di aver ordinato al suo governo di indagare sugli abusi denunciati da ragazzini reclusi nel centro di detenzione giovanile di Shenandoah vicino a Staunton, costruito per minori accusati di crimini gravi. La decisione è stata presa poche ore dopo che l'Ap aveva diffuso le accuse, contenute in una causa di una mezza dozzina di giovani ispanici tenuti per mesi o anni nel centro. Gli autori dell'azione legale hanno denunciato di essere stati picchiati mentre erano ammanettati e rinchiusi per lunghi periodi in isolamento, lasciati nudi e al freddo in celle di cemento. Alcuni detenuti di 14 anni hanno accusato le guardie di aver strappato loro i vestiti e di averli legati alle sedie con borse sulla testa. Gli episodi risalirebbero al periodo compreso tra il 2015 e il 2018, quindi sia sotto l'amministrazione Obama che sotto l'amministrazione Trump.