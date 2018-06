Migranti, Congresso Usa non vara leggi

WASHINGTON, 21 GIU - E' caos sulla gestione dei migranti negli Stati Uniti, nonostante il decreto firmato dal presidente Donald Trump, e resta incerto destino degli oltre 2.300 bambini separati dai loro genitori alla frontiera con il Messico. La Camera ha bocciato una delle due proposte di legge sull'immigrazione, quella presentata dall'ala conservatrice dei repubblicani, e sulla seconda, un testo "di compromesso", ha rinviato il voto a domani, per esaminare meglio il testo che già all'origine presentava diverse possibilità. La proposta negoziata nelle ultime settimane prevede lo stanziamento di 25 miliardi di dollari per la costruzione del muro alla frontiera (il nodo cruciale per i democratici e indica un percorso per la regolarizzazione dei cosiddetti 'dreamer' e strumenti per evitare la separazione delle famiglie. Trump punta il dito contro i democratici tacciati di ostruzionismo e afferma che "la gente sta soffrendo a causa dei democratici".