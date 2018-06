Lagarde, mercati nervosi su incertezza politiche Italia

LUSSEMBURGO, 21 GIU - "Non sappiamo ancora quale sia il set di misure economiche che l'Italia applicherà", ma "per ora sentiamo dichiarazioni rassicuranti sulla disciplina di bilancio, di debito in calo" e "possiamo osservare che i mercati sono piuttosto nervosi, e ansiosi di avere una buona comprensione di quello che sarà il mix delle politiche italiane". Lo ha detto il direttore generale del Fmi Christine Lagarde a margine dell'Eurogruppo. Sulla crescita dell'Eurozona, ha aggiunto, pesano fattori di rischio come le "tensioni commerciali avviate dai dazi su alluminio e acciaio", la "mancanza di progressi su Brexit" e le "reazioni del mercato a quello che percepiscono come espansione di bilancio e retromarcia su riforme".