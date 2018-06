Palagiustizia Bari: decreto in Cdm

ROMA, 21 GIU - Sarà portato questa sera in Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, il decreto legge per dare una risposta alla grave situazione determinatasi a Bari, dove per l'inagibilità del Palagiustizia, le udienze vengono da giorni tenute sotto le tende. Il provvedimento, che approda in Cdm su proposta del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, è propedeutico proprio allo smantellamento delle tende.