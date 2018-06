Ok norme beni confiscati Roma

ROMA, 21 GIU - Passa con 29 voti favorevoli e 4 astenuti il primo regolamento per i beni confiscati alle mafie di Roma. Durante la votazione in Aula anche la sindaca Virginia Raggi. Obiettivo è "dare regole certe nell'acquisizione, gestione e destinazione degli immobili confiscati, che nella Capitale si stimano essere una settantina. Il bene confiscato alla mafia deve essere utile ai cittadini", ha spiegato la prima firmataria Valentina Vivarelli (M5S). Ad esempio gli immobili in questione potranno diventare centri di aggregazioni per ragazzi, o spazi culturali, sociali, abitativi.