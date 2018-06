Mondiali: 1-0 al Perù, Francia agli ottavi

EKATERINENBURG, 21 GIU - La Francia batte il Perù 1-0 in una partita valevole per la seconda giornata del gruppo C dei Mondiali di Russia 2018 e si qualifica per gli ottavi di finale. Il gol che ha deciso l'incontro arriva al 34': Pogba ruba palla al limite dell'area di rigore peruviana e serve Giroud il cui tiro viene respinto da Gallese, accorre Mbappè che a due passi dalla porta non ha difficoltà a mettere dentro. Nel finale di tempo francesi ancora pericolosi con una doppia conclusione di Hernandez. Il Perù prova a reagire e al 50' un tiro di Aquino colpisce l'incrocio dei pali. A 8' dalla fine Francia vicina al raddoppio con Dembele. Sudamericani, ancora a 0 dopo due partite, matematicamente eliminati.