21 titoli in stagione della Fenice, apre Macbeth

MILANO, 21 GIU - Con 'Macbeth' di Giuseppe Verdi si inaugurerà, il 23 novembre, la stagione 2018-19 del teatro 'La Fenice'. Lo ha annunciato oggi il sovrintendente Fortunato Ortombina presentando il cartellone del teatro. A dirigere l' opera sarà Myung-Whun Chung (sul podio anche per il concerto di capodanno), con la regia di Damiano Michieletto e la partecipazione del baritono Luca Salsi nel ruolo del titolo. La programmazione della Fenice prevede 19 titoli (21 se si contano due riprese della Traviata con direzione e cast diversi) per un totale di 152 recite con una attenzione particolare a Verdi e un ciclo dedicato a Mozart. Otello, Werther, Il sogno di Scipione, Il re pastore, L'italiana in Algeri, La statira, Pimpinone, Dorilla in Tempe, Turandot, Aida, Don Giovanni, Barbiere di Siviglia, Tosca, Madama Butterfly, Luci mie traditrici e la Scala di seta completano il cartellone della lirica.