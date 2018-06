Aghi in mozzarella: Mukki ritira lotto

FIRENZE, 21 GIU - Dopo gli accertamenti svolti presso il produttore della mozzarella a marchio Mukki, "la Valcolatte di Piacenza", la Mukki ritiene "di poter escludere la possibilità di contaminazione del prodotto da corpi estranei". Ma, "come da richiesta degli organismi di controllo, al fine di rassicurare i consumatori" l'azienda, spiega una nota, "ha effettuato in via precauzionale il ritiro dal mercato del prodotto 'Mozzarella Mukki da 125 gr' con scadenza 29/06/2018". "I consumatori che avessero già acquistato il prodotto e volessero sostituirlo, possono richiederne la sostituzione direttamente presso i punti vendita". Mukki ricorda che la mozzarella viene prodotta "da un'azienda accreditata, la Valcolatte di Piacenza. Secondo il produttore, al lotto interessato appartengono 1920 confezioni di mozzarella da 125 grammi. Stando ad una relazione della stessa Valcolatte, non sussisterebbero possibilità affinchè un oggetto così estraneo alla filiera produttiva della mozzarella possa finire dentro ad una confezione".