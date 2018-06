Formigoni, tesoretto da 5 milioni? Non ho nulla

MILANO, 21 GIU - L'ex governatore della Lombardia Roberto Formigoni bolla come "fake news" il sequestro cautelare di 5 milioni di euro disposto nei suoi confronti dalla Procura Regionale della Corte dei Conti nel procedimento contabile sul caso Maugeri. Formigoni fa sapere che "nulla" gli è stato sequestrato "perché nulla posseggo. E tutto quanto possedevo (poco in verità) mi è stato già sequestrato da anni, per ordine della Magistratura" e che la notizia che vuol far credere che io possegga un tesoretto da 5 mln che può essere sequestrato è falsa". L'ex senatore di Ncd ha spiegato anche di aver "rinunciato da tempo" ai vitalizi. "Poiché vivo di sola pensione (tutt'altro che d'oro), se anche questa mi venisse tolta vivrò d'aria. Ne guadagnerà certamente la mia linea" ha aggiunto.