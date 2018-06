Mattarella, favorire occupazione a partire da giovani

ROMA, 21 GIU - Riguardo al mondo del lavoro "ritengo che sia importante proseguire lungo la strada della crescita e dello sviluppo così da favorire la creazione di nuova occupazione soprattutto fra i giovani". Lo scrive il presidente della Repubblica Mattarella, in un messaggio al segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, in occasione del XVII congresso, esprimendo "il più vivo apprezzamento per il ruolo determinante del sindacato nel dialogo su questioni economiche, sociali e del lavoro, tenendo conto dell'interesse generale del Paese".