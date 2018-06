Dg Comune,Lanzalone seguì stadio fino ad aprile

ROMA, 21 GIU - "Lanzalone ha continuato a supportare il Comune nelle valutazioni tecnico amministrative sino al momento della procedura tecnica da seguire per l'approvazione della variante (marzo-aprile 2018)". Così ha risposto il direttore generale del Comune di Roma, Franco Giampaoletti, sentito ieri come testimone dai pm che indagano sul nuovo stadio della Roma. Il direttore generale del Campidoglio Franco Giampaoletti nel corso dell'audizione davanti ai pm della Procura di Roma ha precisato di essersi "sempre relazionato con Lanzalone, riferendogli l'andamento della interlocuzione con i privati in relazione allo stadio, perché lo ritenevo una persona esperta". Giampaoletti ha aggiunto di essersi confrontato "con Luca Lanzalone anche su altre questioni che interessavano il Comune, ad esempio su Atac, per avere una sua opinione".