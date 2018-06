Presto patto tra Bologna e Barcellona

BOLOGNA, 21 GIU - Prima la consegna della Turrita d'oro, poi un dialogo pubblico nella sala dello Stabat Mater, con la promessa di rivedersi a novembre per formalizzare una collaborazione che c'è sempre stata ma che non ha mai camminato su accordi ufficiali. E' questa la sintesi della seconda giornata bolognese della sindaca di Barcellona, Ada Colau, accompagnata dal suo omologo, Virginio Merola. "Con Bologna - ha detto la sindaca - condividiamo tante cose, interessi culturali e sfide come la mobilità e tante altre. L'argomento principale su cui stiamo lavorando è sul tema la partecipazione democratica. In Europa le città hanno un ruolo importante per la democrazia europea e fare un'Europa più forte e capace di rispondere alle sfide della globalizzazione". Merola ha ricordato come tra le due città ci sia un "rapporto storico ma mai ufficializzato in termini istituzionali. Rendiamolo alla luce del sole, ti propongo di invitarmi a Barcellona per firmare un patto di collaborazione". Proposta subito accolta da Colau.