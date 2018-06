Musica: Arena contro femminicidi,rose rosse e poltrona vuota

VERONA, 21 GIU - Un posto vuoto in platea, e su di esso un mazzo di 32 rose rosse - il numero delle vittime finora - sono l'omaggio che l'Arena di Verona dedicherà alla donne uccise dai loro compagni dall'inizio del 2018. Ciò in occasione dalla prima del Festival lirico che sarà aperto venerdì 22 giugno dalla "Carmen" di Bizet, "il più famoso femminicidio della storia" ha ricordato Cecilia Gasdia, ex cantante lirica, prima donna sovrintendente della Fondazione Arena. "Abbiamo pensato di ricordare e denunciare questo grave fenomeno in occasione della prima - ha detto Gasdia - Sono già tragicamente arrivate al numero di 32 le donne uccise dai compagni nel 2018. Per questo lasceremo un posto vuoto e poseremo un mazzo di 32 rose". Nella regia di Hugo de Ana la vicenda di Carmen è trasposta un secolo dopo il libretto, nei primi del '900, per sottolineare la voglia di indipendenza e libertà della protagonista, che affronta fino alla morte la prepotenza maschile e una società ostile al suo essere zingara, quindi diversa.