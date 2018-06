Nato: non scontato legame Usa-Europa

LONDRA, 21 GIU - I legami fra Europa e Nord America vanno difesi nell'interesse della sicurezza dell'Occidente, ma non sono scontati. E' il monito lanciato oggi dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un intervento pubblico a Londra. "Non è inciso sulla pietra che il legame transatlantico debba sopravvivere per sempre", ha avvertito Stoltenberg, prima di un incontro con Theresa May, insistendo peraltro sull'importanza della sicurezza comune e tornando a far leva in particolare sullo 'spauracchio' russo'.