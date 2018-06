Mondiali: Croazia, screzi in sala stampa

BELGRADO, 21 GIU - La Federcalcio croata ha protestato con la Fifa per le scritte che a Nizhni Novgorod annunciavano la conferenza stampa prima di Argentina-Croazia di stasera, in cui si diceva che la traduzione sarebbe avvenuta tra l'altro in lingua serbo-croata. Dopo le dure osservazioni dei funzionari croati, dalla sala del briefing sono state immediatamente tolte le scritte in cirillico che indicavano la 'lingua serbo-croata', anche se sono rimaste sui pannelli con la lista delle altre lingue di traduzione - inglese, russo, spagnolo. "Cosa proverebbero i russi se la loro lingua fosse indicata con ucraino-russo? E anche agli ucraini questo non farebbe piacere", ha detto un inviato croato citato dai media a Belgrado. "Una rappresentante russa dell'organizzazione - ha aggiunto - ha detto che anche a lei darebbe fastidio vedere scritto in caratteri latini l'annuncio di una traduzione in ucraino-russo in occasione di una partita della Russia".