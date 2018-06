Diffamazione su Fb, condannato docente

SASSARI, 21 GIU - Gli insulti su Facebook possono rappresentare una vera e propria diffamazione. Anzi, per la Corte di Cassazione, che si è espressa in una recente pronuncia, "integrano lo stesso reato". Lo sa bene - come riporta il quotidiano La Nuova Sardegna - l'insegnante algherese di 69 anni, Salvatore Unzamu, che è stato condannato dal tribunale di Sassari a 800 euro di multa per diffamazione dopo alcuni commenti contro l'azienda olearia di Alghero "San Giuliano", che ora potrà chiedere i danni in sede civile. Il giudice ha anche riconosciuto una provvisionale di tremila euro. La vicenda risale al 2013 dopo che il Sole 24 Ore aveva pubblicato un articolo sulla green economy nel quale era citato il caso dell'azienda olearia algherese. L'allora sindaco Stefano Lubrano aveva ripreso la notizia con un post su Fb che era diventato subito virale. Oltre ai commenti entusiasti, però, era subito saltato all'occhio dei vertici aziendali quello di un certo "Sergio Volpe", che attaccava pesantemente il prodotto e la società.