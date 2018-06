Mattarella al Papa, da suo pellegrinaggio invito alla pace

ROMA, 21 GIU - Santità, desidero ringraziarla sinceramente del messaggio che ha voluto indirizzarmi nel momento in cui si accinge a partire per Ginevra per partecipare alle celebrazioni del settantesimo anniversario del Consiglio Mondiale delle Chiese. L'Italia segue con attenzione questo suo pellegrinaggio ecumenico che alimenta un fecondo dialogo tra confessioni diverse, promuove la cooperazione tra le Chiese nella ricerca dell'unità e, al contempo, rinnova il pressante invito universale alla solidarietà e alla pace. Nell'inviarle, anche a nome del popolo italiano, un affettuoso augurio di buon viaggio, le rinnovo i sensi della mia più alta considerazione". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in un messaggio inviato a sua santità Papa Francesco