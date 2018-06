Macron vuole piscina in Costa Azzurra

PARIGI, 21 GIU - L'immagine non contribuisce a stemperare la sua immagine di 'Presidente dei ricchi'. Emmanuel Macron e la moglie Brigitte stanno valutando la possibilità di far costruire una piscina fuori terra al Fort Bregancon, la residenza ufficiale dei leader francesi in Costa Azzurra. Situato nel comune di Bormes-les-Mimosas, nel dipartimento del Var, questa rocca del XVII/o secolo costruita su uno sperone di roccia affacciato sul Mediterraneo dotata di una spiaggetta privata ad uso dei presidenti dal 1968. Unico problema, non è protetta dal teleobiettivo dei paparazzi. Nel 2012, l'ex presidente Francois Hollande, ne pagò le conseguenze, con le foto rubate in costume da bagno in compagnia della ex compagna Valerie Trierweiler. La piscina dei Macron, spiegano fonti dell'Eliseo citate da LCI, servirebbe dunque a "tutelare l'intimità del bagno dei bambini". Il progetto deve però ottenere il via libera delle istituzioni che tutelano il patrimonio francese.