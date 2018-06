Scioperi, 2.448 proclamati in 2017, 121 giorni nei trasporti

ROMA, 21 GIU - Il dato generale relativo alle proclamazioni di sciopero nel settore dei servizi pubblici essenziali nel 2017 risulta in lieve aumento rispetto al precedente anno: 2.448, rispetto alle 2.352 del 2016. Lo ha detto il Garante degli Scioperi Giuseppe Santoro Passarelli presentando la sua relazione a Montecitorio. Gli scioperi effettuati sono stati in totale 1.617 contro i 1.488 del 2016.il settore del Trasporto pubblico locale nel 2017 ha visto "ben 121 giornate di sciopero" rispetto alle 107 dell'anno precedente. Nel settore le proclamazioni di sciopero sono state 443 e quelli effettuati 318. "A Roma si è registrata la maggiore reiterazione di astensioni dal lavoro, ben 24 proclamazioni delle quali 13 effettivamente attuate in 7 diverse giornate", oltre a 4 astensioni in adesione a scioperi generali.Nel settore del Trasporto ferroviario nel 2017 c'è stata però "una diminuzione degli scioperi pari al 50%, rispetto all'anno precedente.(ANSA).