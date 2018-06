Biografilm, vince Minding the gap di Liu

BOLOGNA, 20 GIU - Minding the gap di Bing Liu è il film vincitore della sezione miglior film del concorso internazionale della 14/a edizione di Biografilm Festival, tenuta nell'Oratorio di S.Filippo Neri a Bologna, presenti tra gli altri come ospiti d'onore l'attore Marcello Fonte, premiato con la Palma d'Oro a Cannes 2018 per la sua interpretazione in Dogman di Matteo Garrone, il compositore britannico Micheal Nyman, collaboratore di lungo corso di Peter Greenaway e autore delle musiche di McQueen, presentato in anteprima italiana a Biografilm 2018, e il direttore della fotografia Ed Lachman, honorary boarder del festival, Celebration of Lives nel 2013. Il Premio speciale della Giuria Hera Nuovi Talenti è andato a Matangi/Maya/M.I.A. di Steve Loveridge; il Life Tales Award premio della giuria al più travolgente racconto biografico del Concorso Internazionale a Love is potatoes di Aliona van der Horst. Il miglior film del Concorso Biografilm Italia è stato aggiudicato a Storie del dormiveglia di Luca Magi.