Moda: Valentino al ritmo della nuova street couture

(ANSA) PARIGI, 20 GIU - Prendete la passione per il logo, aggiungete un ritmato tam tam di tocchi verde acido e rosa fucsia, e condite con l'amato camouflage. Ecco la nuova 'street couture' di Valentino, oggi in passerella a Parigi nella prima giornata fitta di sfilate per le presentazioni delle collezioni maschili per l'estate 2019. La tendenza streetwear e la couture non sono mai state così vicine, contaminandosi l'un l'altra, rompendo gli schemi e trasformando questo mix in qualcosa di extra-ordinario. Ma così contemporaneo. Le silhouette sono quelle urbane, oversize e morbide, marchiate con i must della Maison, in primis il logo. La personalizzazione diventa l'ultima stravaganza della street couture di Valentino, che sfila al Musee des Arts Decoratif, per l'occasione allestito esclusivamente con maxi pannelli rosa fucsia e parallelepipedi dello stesso colore usati come sedute per gli ospiti. Un allestimento rispettoso degli spazi del museo, posto accanto all'ala occidentale del Louvre