Prete Pistoia fa post governo su gommone

PISTOIA, 20 GIU - "Signore siamo nelle tue mani", e poi una foto con un gommone sul quale ci sono tutti i membri del governo con al centro il premier Giuseppe Conte. E' il post pubblicato su facebook da don Massimo Biancalani, il prete pistoiese, parroco di Vicofaro e Ramini, impegnato nell'accoglienza ai migranti (una sessantina, ospitati nelle due parrocchie e in passato al centro di polemiche). "I have a dream" accanto al fotomontaggio e con di lato un diavoletto. "Da parte del Governo - commenta don Biancalani - in questi giorni sono state dette tante cose, spesso con grande superficialità. Io che mi occupo dell'accoglienza dei migranti senza un approccio ideologico, mi sono sentito offeso, rammaricato e preoccupato perché la politica, che per me dovrebbe essere un servizio al bene comune, adesso serve a fomentare odio e pregiudizi".