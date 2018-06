Terremoto Osaka: 5 i morti, 1.700 sfollati per rischio frane

TOKYO, 20 GIU - Oltre 1.700 persone sono state trasferite in circa 300 centri di evacuazione nella prefettura di Osaka, in Giappone, dopo il terremoto di magnitudo 6.1 che ha colpito la regione lo scorso lunedì, per i rischi presenti di frane e smottamenti dovuti alla forte pioggia che si è abbattuta sul territorio. Nel frattempo un uomo di 66 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione martedì, portando il numero totale dei morti del sisma a Ccinque. In base alle ultime rilevazioni delle autorità, i feriti superano di poco le 400 unità. L'agenzia meteorologica nazionale (Jma) ha avvertito i residenti di rimanere in allerta per il pericolo di inondazioni lungo i letti dei fiumi. Le previsioni indicano forte precipitazioni con la caduta di almeno 300 millimetri di acqua a sud della regione nelle prossime 24 ore, da oggi a giovedì mattina.