Mattarella ai 40 anni di San Patrignano

BOLOGNA, 20 GIU - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, martedì 26 giugno alle 11 sarà a Coriano (Rimini) per una visita in occasione dei 40 anni della comunità terapeutica di recupero per persone affette da tossicodipendenza. Lo annunciano note distinte della stessa San Patrignano e della Prefettura di Rimini.